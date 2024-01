Faut-il opter pour l’assurance auto connectée ?

Les prix des assurances auto devraient encore augmenter en 2024. De quoi rendre attrayantes les promesses de l’assurance connectée, basées sur la qualité de la conduite. Ce système peut être avantageux, mais il ne garantit pas un meilleur tarif.

Le prix des assurances auto devrait globalement augmenter en 2024, selon les professionnels du secteur. En cause, l’inflation généralisée, mais aussi l’augmentation du coût des réparations (main d'œuvre et matières premières) et le rattrapage par les assureurs des gestes consentis en 2023 pour limiter la hausse. Tout moyen est donc bon à prendre pour réduire la facture. Les offres des assurances auto connectées apparaissent d’autant plus alléchantes. Elles promettent parfois jusqu’à 50 % de réduction aux bons conducteurs. Une promesse vraiment réalisable ?

Comment fonctionne l’assurance auto connectée ?

Le principe de l’assurance connectée, appelé « pay how you drive » (payez comme vous roulez), est de suivre les données de conduite de l’assuré. Grâce à un boîtier installé dans le véhicule, sa vitesse, ses accélérations, ses freinages sont enregistrés. Un logiciel en déduit un score de conduite. Si celui-ci est bon, une réduction plus ou moins importante lui sera attribuée. Les conducteurs prudents seront donc avantagés. Ceux qui ne font pas un bon score n’auront pas à payer davantage. A priori, il n’y a donc rien à perdre.

La collecte des données est strictement encadrée et elles ne sauraient être communiquées à un tiers. Il n’y a donc pas à craindre de recevoir un PV. Par ailleurs, un tel boîtier incite à la prudence et à une conduite plus économique. Il est possible de suivre l’évolution de son score et donc d’adapter sa conduite. Enfin, certains assureurs proposent une remise automatique aux petits rouleurs.

L’assurance connectée peine à convaincre

Sur le papier, l’assurance connectée est très séduisante. Pourtant, elle peine à séduire en France. Alors qu’elle a conquis des millions de clients dans d’autres pays d’Europe. Elle reste très peu sollicitée en France. Elle est proposée par quelques constructeurs et assureurs, mais les concurrents sont encore peu nombreux, ce qui rend difficile de négocier son forfait.

Surtout, le montant des économies reste très incertain. La plupart des gens se considèrent comme des bons conducteurs. Mais partir du principe que l’on paiera moins cher est risqué. Il ne s’agit pas là d’avoir une bonne maîtrise de son véhicule, mais de conduire de manière très souple. Les premiers scores peuvent donc être décevants. Par ailleurs, la technologie du boîtier ne permet pas d’intégrer tous les éléments de contexte. Une voie d’insertion, un obstacle sur la route, une circulation en accordéon ou tout simplement une urgence pourront ainsi peser sur votre score. Le fait de savoir cela peut stresser certains conducteurs.

Les tarifs affichés restent attractifs, entre 10 et 20 euros par mois. Mais ils dépendront toujours largement des services choisis. Opter pour l’assurance connectée peut donc être un choix intéressant pour les conducteurs effectuant peu de kilomètres par mois dans des conditions de circulation favorables. Les gros rouleurs pressés par le temps et contraints par les embouteillages n’y trouveront un intérêt que si le tarif maximum est inférieur à service égale.