Faut-il un Nutri-Score pour le pain ? Le décryptage de Maud Descamps

Faut-il un Nutri-Score pour le pain ? Cette proposition d'un député vise à apporter plus d'information et de transparence sur la composition. Explications de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La baguette de pain est l’un des symboles de France. Emblématique à travers le monde, elle se reconnaît facilement à sa forme longiligne, sa croûte croustillante et sa mie moelleuse. Toutefois, quand on entre dans une boulangerie, on ne sait jamais sur quel type de baguette, on va tomber et surtout, comment elle est confectionnée. Un député propose donc un Nutri-Score afin de savoir ce qui compose vraiment nos "250 grammes de magie et de perfection", selon l’expression d’Emmanuel Macron. Explication de Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Garantir une certaine qualité de pain

La proposition d’un Nutri-Score de la baguette est celle de Loïc Prudhomme, député de La France Insoumise de Gironde qui part du constat suivant : lorsqu’on achète une baguette, il n’y a pas d’étiquettes sur sa composition. Et, d’une boulangerie à une autre, le pain peut être très différent. "L’idée du député", explique la chroniqueuse de la matinale, c’est que "les boulangers qui le souhaitent, puissent donner un repère au consommateur et garantir une certaine qualité de pain avec un cahier des charges bien précis". Le député propose un label "pain nutrition" et une série de règles à respecter : pas d’ajout de gluten, pas d’ajout d’enzymes, une farine demi-complète a minima, une teneur en sel réduite et l’utilisation de levain naturel.

Pourquoi un label pour le pain ?

Maud Descamps nous explique qu’avec le développement des boulangeries industrielles, le recours aux farines de moins bonne qualité est de plus en plus fréquent. Pire encore : on constate de plus en plus l’ajout d’additif dans le pain. Mais puisqu’il n’y a pas d’étiquettes sur les baguettes, le consommateur ne peut pas le savoir. Ce label « pain nutrition » serait donc une manière d’avoir plus d’informations sur la composition et de transparence. Le sujet fait débat entre les boulangers. Ils ne seraient pas contre, mais si elle se met en place sur la base du volontariat.

Les Français consomment moins de pain

Même si la baguette fait la fierté de la France, les Français, eux, mangent de moins de pain. En effet, selon une étude de la Fédération des Entreprises de Boulangeries, la consommation est passée de 114 grammes de pain par jour en 2015 à 105 grammes en 2021. Cependant, une très grande majorité de Français (87 %) consomment du pain tous les jours. Et sans surprise, c’est la "tradition" qui remporte le prix du pain préféré, devant la baguette classique.