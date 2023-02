"Il faut souffrir pour être belle" : enquête sur la tendance du lifting brésilien des fesses, dans "Sept à Huit"

"Plus tu as de formes, plus tu es belle." Installée sur une banquette blanche, au milieu d'une pool party huppé de Miami, Dheeyonce pose devant l'objectif, la taille cambrée. Suivant son mantra, cette jeune comptable de 27 ans a subi il y a six mois une opération pour augmenter la taille de ses fesses et de ses hanches. Un corps resculpté dont elle dévoile les courbes sur son compte Instagram, où elle a gagné 10.000 abonnés en un mois.

Partout dans la ville, la silhouette en sablier, avec sa taille fine et ses fesses voluptueuses, s'est imposée comme le nouveau canon de beauté. "J'en avais vraiment besoin, ça rend les photos beaucoup plus jolies. Maintenant, on voit beaucoup plus mes formes", commente l'influenceuse dans le reportage de Sept à Huit en tête d'article.

Popularisée par des vedettes comme la femme d'affaires Kim Kardashian ou la rappeuse Cardi B, cette tendance séduit des dizaines de milliers d'Américaines chaque année et les poussent à subir un Brazilian Butt Lift ou BBL, un lifting des fesses à la Brésilienne. Inventée au Brésil, cette technique consiste à récupérer la graisse dans certaines parties du corps, comme le ventre, pour la réinjecter dans les fesses et les hanches. À Miami, la capitale de la chirurgie esthétique aux États-Unis, des centaines de cliniques accueillent des patientes venues de tout le pays, et de tout âge.