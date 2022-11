Fêtes de fin d'année : les prix des huîtres et des bulots s'envolent aussi

Des pêcheurs de bulots sont de retour après six heures en mer, lorsque notre équipe les rencontre sur la grève. Une fois de plus, leurs caisses sont beaucoup moins remplies que prévu. "Aujourd'hui, on ramène 210 kilos", soupire Aurélien Lecardonnel, pêcheur de bulots à Gouville-sur-Mer, "alors qu'on devrait ramener 540 kilos, notre quota pour deux personnes à bord".

À cause des fortes chaleurs endurées cette année, la ressource de bulots est plus faible. En conséquence, le prix au kilo explose, une augmentation de prix qui permet aux pêcheurs d'atteindre la rentabilité. "Sinon, ça ne vaudrait plus le coup de sortir en mer", explique le patron de pêche dans le reportage de TF1 en tête de cet article, qui estime d'ailleurs que les prix vont encore monter avant les fêtes.