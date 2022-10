Fêtes de Noël : plus rare et plus cher, le foie gras va-t-il redevenir un produit de luxe ?

Du foie gras, il y en aura beaucoup moins cette année pour les fêtes. Cet atelier de transformation, par exemple, ne tourne qu'à 60 % de sa capacité. "En régime normal, on est entre 10 000 et 12 000 canards semaine. Et là, malheureusement, cette année, on va tourner entre 5.000 et 7.000 canards" indique Benoît Branger, directeur d'une coopérative de foie gras, précisant qu'il n'avait "jamais vu ça".