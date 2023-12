Fin de l'impression des tickets de caisse : comment échanger ses cadeaux de Noël ?

Après l'ouverture des cadeaux de Noël, il va peut-être falloir en rendre certains en magasins. Une démarche qui peut s'avérer compliquée avec la fin de l'impression systématique des tickets de caisse. Néanmoins, des solutions alternatives existent.

L'ouverture des cadeaux de Noël amène parfois à des déconvenues. Problème de taille, choix de couleurs ou faute de goûts, de nombreuses raisons obligent certains à rapporter les cadeaux en magasin afin de rattraper la mise. Mais pour ce faire, il vous sera bien souvent demandé le ticket de caisse, qui n'est plus systématiquement imprimé, depuis le 1ᵉʳ août dernier. Des moyens existent pour qu'un échange ou une demande de remboursement se fassent malgré tout, même sans preuve d'achat. Explications.

Comment justifier d'un achat sans ticket de caisse ?

Tout d'abord, si le ticket n'a pas été imprimé, il peut toujours être dématérialisé. Il est possible que vous retrouviez le ticket de caisse dont vous avez besoin dans vos mails, par SMS ou sous forme de QR Code si vous en avez fait la demande lors de votre achat. Cette transmission du ticket de caisse par voie électronique n'est cependant pas obligatoire, et le commerçant peut ne pas proposer cette option, s'il n'en a pas les moyens technologiques.

Sans ticket de caisse, il est facile de justifier de son achat si vous avez la carte de fidélité du magasin en question. Ce programme conserve l'historique des achats effectués. Il permettra donc au commerçant de retrouver le produit qui pose un problème afin de permettre au client de bénéficier d'un échange ou d'un remboursement.

Dans le cas de petits commerces, il est même possible de rendre un article acheté sans même avoir de justificatif. "C'est du cas par cas. Mais le commerçant, si c'est un produit qui vient de chez lui, et même si le client a été négligent, s'il n'a pas conservé le ticket de caisse, ou s'il ne l'a pas demandé, il fera l'échange. En commerce, on est au service du client", certifie auprès de TF1info, Francis Palombi, président de la Confédération des Commerçants de France, soulignant que le commerçant bénéficie aussi de cette marque de confiance. "Le commerçant, il connait son stock, il connait son produit et il a souvent la mémoire des clients", assure encore le représentant des commerces indépendants. Cette solution sera probablement plus difficile à appliquer en grande surface.

Si vous avez payé par carte bleue ou par chèque, vous pouvez aussi demander au magasin d'effectuer les recherches, les transactions commerciales étant systématiquement enregistrées par les distributeurs. "Le magasin n’est pas obligé d’effectuer ces recherches pour vous", prévient cependant l'Institut national de la Consommation. À défaut de ticket de caisse, le reçu de carte bancaire ou un relevé de compte bancaire peuvent également être des preuves d'achat. Toutes ces solutions sont néanmoins fastidieuses et le résultat est loin d'être garanti.

Faute de pouvoir se faire rembourser, il est alors toujours possible de revendre votre article. Ce 25 décembre, des milliers de cadeaux ont déjà été proposés en ligne, sur des plateformes de revente.