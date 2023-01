Fin du tarif réglementé du gaz : une association de consommateurs demande un report

Dans un contexte particulièrement tendu sur le front de l'énergie, la fin des tarifs réglementés de vente (TRV) de gaz pour les particuliers inquiète. Alors que la mesure doit prendre fin le 30 juin prochain, l'association de consommateurs CLCV (Consommation, logement, cadre et vie) demande de repousser de deux ans cette décision, justifiant cette nécessité par un marché devenu "toxique". Dans une lettre au président de la république rendue publique ce mardi 10 janvier, l'organisation pointe le caractère "protecteur" des tarifs réglementés pour les millions de ménages qui en bénéficient.

À partir du 1er juillet, "2,6 millions de ménages devront renoncer au tarif réglementé du gaz et souscrire à une offre de marché" et "le tarif réglementé cessera bien sûr d’être la référence concrète d'indexation de nombreuses offres de marché", redoute l'association de consommateurs, qui a écrit à Emmanuel Macron dès le 7 décembre. "La crise a mis en exergue une qualité nouvelle des tarifs réglementés de vente, en électricité et en gaz, qui est tout simplement celle de la sécurité contractuelle", argumente-t-elle.