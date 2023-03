Fin du ticket de caisse : quelles précautions va-t-il falloir prendre ?

Vous êtes déjà nombreux à ne plus demander votre ticket de caisse, alors que la fin de son impression systématique entrera en vigueur le 1er avril. "On le reçoit sur internet maintenant, donc pas besoin de l'imprimer", confirme une jeune femme, interrogée par le JT de TF1 sur le parking d'un supermarché.

Dans cette enseigne Intermarché de Talence (Gironde), près de Bordeaux, comme dans beaucoup d'autres, on l'applique déjà depuis le début de l'année. "Je suis pour l'économie de papier, la protection de la nature et des forêts", renchérit une cliente dans la vidéo en tête de cet article. "Si un jour, j'ai envie de l'avoir parce que j'ai acheté un article avec une garantie dessus, je suis content de pouvoir le prendre. Mais pour mes achats de tous les jours, non, ça ne sert à rien. Ça part à la poubelle aussi vite que c'est sorti", ajoute un jeune homme.