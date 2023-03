Ajout de sirop, colorant, additifs... Près de la moitié des miels importés en Europe sont frelatés

Principale technique frauduleuse : l'ajout de sirops de sucre (de riz, blé ou betterave) pour faire baisser le prix, mais le rapport mentionne aussi le recours à des additifs et colorants ou la falsification des informations de traçabilité. "Le miel contient naturellement des sucres et, selon la législation de l'UE, il doit rester pur : il ne peut y avoir d'eau ou de sirops de sucre bon marché ajoutés artificiellement pour augmenter le volume", rappelle l'Olaf. "Si le risque pour la santé humaine est faible, de telles pratiques trompent les consommateurs et défavorisent les producteurs honnêtes face à la concurrence déloyale", explique le gendarme antifraude, notant que la valeur moyenne du miel importé était de 2,32 euros/kg en 2021, contre un coût de 0,40-0,60 euros/kg pour les sirops de sucre à base de riz.

Sur 123 exportateurs de miel vers l'Europe, 70 sont soupçonnés d'avoir frelaté leurs produits, et sur 95 importateurs européens contrôlés, les deux tiers sont concernés par au moins un lot suspect. À ce jour, "44 opérateurs dans l'UE ont fait l'objet d'une enquête et sept ont été sanctionnés", précise l'Olaf.

Sur les 21 échantillons prélevés en France, seuls quatre étaient du "vrai miel". En Allemagne, qui concentre un tiers des importations européennes, la moitié des 32 échantillons prélevés était suspecte. "Ce résultat alarmant démontre que le marché européen est une véritable passoire qui permet aux fraudeurs d'écouler leurs faux produits", a réagi Foodwatch.