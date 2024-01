Frais, commissions : comment choisir sa cagnotte en ligne

Les cagnottes en ligne sont devenues un moyen très populaire et pratique de faire un cadeau commun. Toutefois, il est important de bien connaître leur politique tarifaire avant de se lancer. Selon la somme collectée et son usage, les frais bancaires ou la commission pourront être significatifs ou gratuits.

Anniversaire, mariage, naissance, remerciements… Ce sont autant d’occasions de faire un cadeau commun. Depuis quelques années, les cagnottes en ligne sont devenues des acteurs incontournables de ce concept. Elles permettent de réunir facilement des fonds par virement, de solliciter de nombreuses personnes en quelques clics, et parfois d’obtenir des tarifs avantageux. Souvent, les annonces assurent que la création de la cagnotte est « gratuite » ou « sans frais ». Mais derrière ces affirmations se cache une réalité assez différente.

Des frais élevés, mais offerts selon l’utilisation

Les cagnottes ont besoin de se rémunérer d’une façon ou d’une autre. Ne serait-ce que pour payer les frais bancaires liés à la transaction. Les montants peuvent cependant largement varier, entre 1,5 % et 10 % selon les sommes collectées et les systèmes. Les deux poids lourds du secteur, Leetchi et le Pot Commun, appliquent le même principe : des frais clairement affichés, mais offerts en cas d’utilisation de la cagnotte auprès de ses commerçants partenaires. Leetchi propose la gratuité jusqu’à 100 euros collectés, mais applique ensuite un prélèvement de 6 % jusqu’ à 10.000 euros, assez élevé pour le marché. Le Pot Commun retient de son côté 2,9 % jusqu’à 2.000 euros puis 4 %. Le choix se fera donc selon l’objectif et le commerçant chez qui vous espérez dépenser votre cagnotte.

Des cagnottes pas vraiment sans frais

D’autres acteurs insistent sur le fait que la cagnotte est entièrement gratuite. Mais ce message est souvent destiné au créateur. Les frais et commissions sont alors appliqués aux donateurs. Dans les faits, cela revient au même sur le plan financier. Mais le créateur de la cagnotte est certain qu’il pourra dépenser l’intégralité de la somme. Ce système est par exemple appliqué par OnParticipe (3 ,9 % ), la cagnotte made in France, ou encore minipouce spécialisé dans les cadeaux de naissance (4 %). Lorsque vous choisissez une cagnotte « sans frais », pensez donc à vérifier combien elle coûtera aux donateurs. Attention, certains acteurs affichent une commission hors frais bancaires.

L’option des cagnottes solidaires

Certaines cagnottes solidaires prennent à leur charge les frais bancaires. C’est par exemple le cas de Tribee. Cela ne signifie pas qu’elle est gratuite puisque 5 % de la somme est automatiquement reversée à une association du choix du collecteur. L’entreprise ne fonctionne que grâce aux « pourboires », laissés par leurs clients. D’autres entreprises solidaires associent le principe du paiement des frais bancaires par les donateurs et un système de pourboire, sans aucune commission.

Existe-t-il des cagnottes gratuites ?

On peut aussi citer Papayou, qui propose une offre regroupant ces divers principes. Les frais peuvent au choix être assumés par les donateurs ou prélevés sur la cagnotte. Ils sont relativement faibles (1,9 % + 25 centimes par donation). En revanche, le seul partenaire qui permet d’obtenir la gratuité est un fournisseur de cartes-cadeaux pour des produits écoresponsables.

Il est enfin possible de réaliser une cagnotte sans aucun frais en passant par Lydia. Il s’agit en effet à la base d’un système de paiement qui n’a donc pas besoin de rémunérer une entreprise pour gérer les virements. Il faudra cependant télécharger l’application pour bénéficier de cette gratuité. Les virements sur l’IBAN de la cagnotte sont amputés d’une commission de 2,5 %.