Les frais d'incidents bancaires coûtent-ils 7 milliards d'euros par an aux Français ?

Dans un rapport rendu public en 2021, la Cour des comptes a déploré "l’opacité qui entoure les frais occasionnés par les incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement et l’absence d’information des pouvoirs publics à la fois sur leur montant global et sur leur détail par catégorie de clients et de frais". D'autres travaux, esquissés depuis environ une décennie, ont tenté d'y voir plus clair sur la question. Selon l'UFC-Que Choisir, les seuls rejets de prélèvements ont par exemple représenté en 2020 1,8 milliard d’euros en moins pour les consommateurs. Un problème majeur pour l'association, qui a expliqué que ces frais de rejet de prélèvement se révèlent 17 fois plus importants en France qu'en Allemagne. Ils seraient par ailleurs 8 fois plus élevés qu'en Italie et 3 fois plus qu'en Belgique.

Ces dernières années, les gouvernements successifs ont refusé plusieurs encadrements supplémentaires des frais d'incidents bancaires, dont la dernière fois en février 2022. Plusieurs arguments ont été invoqués, notamment le fait que des mesures ont déjà été votées : "La crise des Gilets jaunes, notamment, avait mené l’État à renforcer les plafonds existants pour les clients en difficulté, à hauteur de 25€ par mois, et de 20€ par mois et 200€ par an pour ceux les plus démunis", rappelle le site Boursier. Par ailleurs, certains soulignent que ces législations nouvelles ont parfois eu une forme d'effet pervers. Si des banques ont été contraintes de réduire une partie des frais facturés, d'autres, qui se trouvaient sous les plafonds légaux, ont pris le parti de procéder à des augmentations pour atteindre ces seuils règlementaires. Pénalisant, de fait, une partie des clients.