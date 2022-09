Le taux d'emprunt français à 10 ans au plus haut depuis juin 2012

Les taux d'emprunt à 10 ans de plusieurs pays de la zone euro ont grimpé lundi à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis une dizaine d'années, dans le sillage de la victoire de l'extrême-droite aux législatives italiennes. Le rendement de la dette française à dix ans a atteint 2,71% vers 13h30 (11h30 GMT), un niveau inobservé depuis juin 2012. Ceci intervient le jour où le gouvernement français présente son projet de budget 2023, pour lequel il prévoit d'emprunter un montant record de 270 milliards d'euros sur les marchés financiers l'année prochaine.

Le rendement de l'obligation de l'État italien à dix ans a touché un plus haut depuis octobre 2013 à 4,52%, et celui de l'Allemagne à même échéance a connu un sommet à 2,12%, un record depuis décembre 2011. Depuis le début de l'année, les taux d'emprunt des Etats de la zone euro montent très rapidement en raison du durcissement de la politique de la Banque centrale européenne (BCE), qui tente de lutter contre une inflation qui a atteint 9,1% sur un an en août dans la zone.