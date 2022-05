Fraude à la carte bancaire : comment réagir, et qui doit payer ?

Après la découverte d'une fraude, on s’arrache bien souvent les cheveux en essayant de comprendre qui doit rembourser la somme détournée. Et pourtant, il faut savoir que c’est la banque qui doit vous rembourser le montant débité et prendre en charge les agios sans aucun délai. C'est une principe sur lequel il faut insister, car il arrive que les banques trainent des pieds sur ce point.

Autre tuyau à connaître : il n'y a absolument pas besoin de souscrire une quelconque assurance pour être couvert. Dans certains cas, il peut y avoir une franchise montant jusqu’à 150 euros. Le cas échéant, il faut savoir que votre assurance classique peut couvrir cette franchise.