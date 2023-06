La fraise blanche : la nouvelle star des potagers !

Si cette variété est plus petite que les fraises rouges, elle est plus juteuse et c'est une véritable petite bombe énergétique puisqu'elle fournit deux plus de vitamines C que les agrumes ! Elle est également très résistante aux maladies du jardin. Autre atout : les oiseaux ne sont pas intéressés par les baies blanches et préfèrent les fruits à la robe rouge. Vos fraises sont donc hors de danger. En revanche, la fraise ananas s'abîme très rapidement. Elle peut se conserver trois jours maximum au réfrigérateur, mais passé ce délai, elle perd de sa saveur. Il vaut mieux les consommer très rapidement après la récolte pour profiter de son goût si singulier.