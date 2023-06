Soyez attentifs à ces signes qui peuvent vous alerter d'une fuite d'eau !

Cette dernière indication peut vous mettre sur la piste de l'endroit où se situe la fuite d'eau. Quand vous entrez dans une pièce de votre habitation, vous sentez se dégager une odeur d'humidité ? Vous observez un changement d’atmosphère : l’air est plus frais, plus moite et plus lourd ? Si vous n’avez pas changé le système de ventilation de la pièce, il n'y a aucun doute, il y a une fuite d'eau cachée dans votre logement.