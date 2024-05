Gironde : qu'est-ce que les "eaux rouges" qui empoisonnent la vie des habitants de Saint-Savin ?

Des robinets de la ville de Saint-Savin rejettent une eau couleur rouille de façon récurrente. Un phénomène connu sous le nom "d'eaux rouges". En dépit de leur couleur, elles ne sont toutefois pas jugées impropres à la consommation.

Dans le Blayais, en Gironde, le terme "eaux rouges" est devenu presque familier. Cette expression désigne les écoulements dans certains robinets de la ville de Saint-Savin, prenant une teinte rouille ou brune. Un phénomène récurrent dans la commune et régulièrement documenté par la presse locale dont le quotidien La Haute Gironde, qui s'est récemment penché sur le sujet. Excédés, bon nombre d'habitants se plaignent depuis des années, notamment auprès du syndicat des eaux du Blayais.

"J'achète des packs d'eau, hors de question de boire" ça, témoigne ainsi auprès du quotidien régional Aurélie Boudeau résidente de la région. Si la couleur rouille ou brune peut rebuter les consommateurs, l'eau est sans réel danger, l'Agence régionale de Santé (ARS) n'ayant pas mis en évidence de dépassement des normes sanitaires dans la composition de l'eau brunâtre.

Des minerais en cause

La situation est également bien connue d'Alain Renard, président du Syndicat des Eaux du Blayais et maire de Saint-Savin. Il explique à TF1info que ces eaux "rouilleuses" proviendraient notamment des "réseaux, des poteaux d'incendie qui sont sur des canalisations qui sont en fonte". "Lorsque les pompiers interviennent, ils ont du matériel puissant et quand ils vont aspirer l'eau, ils vont décoller ces minerais fixés sur la paroi des canalisations", détaille l'édile.

Et si les habitants de sa commune se montrent exaspérés par la situation, Alain Renard se montre, lui, plutôt confiant, notamment car des travaux sont en cours pour améliorer le réseau de distribution de l'eau du robinet. "On est passé d'un rendement de réseau qui était aux alentours de 55% il y a 20 ans à 85% aujourd'hui" assurait-il avant d'ajouter que "chaque année, nous changeons cinq à six kilomètres de conduits, on va essayer de passer à sept l'an prochain".