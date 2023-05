VIDÉO - Signal Conso : l'appli pour signaler une fraude en quelques clics

Signaler l'arnaque ou la fraude d'une entreprise est désormais possible directement depuis un téléphone portable. Trois ans après le lancement du site, le gouvernement donne le coup d'envoi ce lundi de l'application Signal Conso pour faciliter la démarche de signalement des consommateurs auprès de la répression des fraudes.

Fausse promotion, aliment avarié, défaut de qualité d'un produit... Il est possible de déclarer ces fraudes en seulement quelques clics. Comme avec le site Signal Conso, le commerçant en sera alors directement averti et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourra le contrôler.