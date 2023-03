Pénurie de carburants : 15% des stations-service en situation de rupture

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites se poursuit dans les raffineries, se faisant de plus en plus ressentir du côté de la pompe à essence. Ce samedi, au moins 15% des stations-service étaient concernées par des situations de rupture d'au moins un carburant. Des régions étaient plus touchées que d'autres, plus de la moitié des points de vente étant concernés dans le sud-est et dans l'ouest.