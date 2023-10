Grippe aviaire : les stocks de foie gras seront bas en cette fin d'année, malgré la campagne de vaccination

Face à la répétition des crises d'influenza aviaire, la France a rendu obligatoire la vaccination préventive dans les élevages de plus de 250 canards à partir de ce dimanche, ce qui représente une soixantaine de millions d'animaux. Alors que les stocks étaient au plus bas en début d'année, après une chute historique de la production en 2022, les premiers mois de 2023 ont de nouveau été compliqués, avec une vague de grippe aviaire en mai. Aucun foyer n'a cependant été recensé depuis juin.

En 2022, 3,8 millions de canards avaient dû être abattus, et 20 millions de volailles au total. La production de foie gras avait chuté de 35%. Et même avec la vaccination à partir de ce mois d'octobre, l'approvisionnement pourrait rester tendu pour la période des fêtes de fin d'année. On prévoit une production totale de 17 à 18 millions de canards sur l'année, soit l'équivalent de 2022.