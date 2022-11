Guerre du discount : les nouveaux venus sont-ils vraiment moins chers ?

Mais comment cassent-ils les prix ? Ils se définissent comme des chasseurs de bons plans. Ils achètent des produits de grande marque déstockés, importent des lots de produits étrangers. Le soda, par exemple, provient de République Tchèque, les céréales et les gâteaux viennent directement d'Espagne. Sont-ils vraiment moins chers que les autres enseignes discount ? Notre équipe a comparé les prix avec ceux d'un magasin Aldi situé 100 mètres plus loin. Un même panier dans les deux magasins, avec un soda, un camembert, du café et du pain de mie. Résultat : 7,62 euros pour Aldi, contre 7,65 euros pour Primaprix.