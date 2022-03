Le prix du fioul a doublé en France depuis le 1er décembre

Dans un communiqué publié mercredi 9 mars, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C) recommande aux particuliers se chauffant au fioul d'éviter des achats "par précaution" dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. "La fin de l’hiver étant proche, la profession recommande de limiter les commandes au nécessaire, et ce, d’autant plus que les prix atteignent des niveaux aberrants", note-t-elle, citée par l'AFP.