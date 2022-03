Le prix de l'huile de tournesol flambe, certains produits vont augmenter

Pour fabriquer des chips, l'usine que nous avons visitée a besoin de pommes de terre. Mais il lui faut aussi 70 litres d'huile de tournesol par heure, un liquide qui s'échange aujourd'hui à prix d'or. "En 2021, on avoisinait les 1100 - 1300 euros les 1000 L. Aujourd'hui, avec ce conflit qui perdure, on est environ à 3500 - 3600 euros", indique Julie Gérard, cofondatrice de "So Chips".