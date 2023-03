Malgré l'inflation, les Français continuent de donner aux associations

"Avec l'inflation, nous avons eu une défection des petits donateurs, ceux qui donnaient 20 ou 50 euros par an", résume Samantha Millar-Hoppe, responsable de la générosité du grand public au Secours catholique. Mais à l'inverse, d'autres donateurs plus aisés "ont été plus généreux que d'habitude", poursuit-elle.

Les statistiques de 2022 doivent de toute façon être analysées avec prudence, en raison de la crise ukrainienne qui a suscité un élan de générosité exceptionnel, mais pas forcément reconductible. Ainsi, au premier semestre 2022, les dons ont augmenté de 10,7% par rapport à la même période de l'année précédente, a calculé France Générosités, le syndicat professionnel qui rassemble 136 associations et fondations. Plus d'informations en tête de cet article.