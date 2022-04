Pénurie d'huiles : Foodwatch demande une "totale transparence" en cas de changement de recettes

"La DGCCRF est en train de nous donner cette flexibilité pour simplement informer sur l'emballage que ces complexes de matières grasses végétales sont sujets à une évolution. C'est du déclaratif, nous avons besoin de ce fonctionnement", explique de son côté à l'AFP le président de Cérélia Guillaume Réveilhac. Si Foodwatch dit comprendre "le caractère exceptionnel de la situation", l'ONG estime que "les consommateurs doivent être informés de ces changements d'ingrédients" et a lancé une pétition "exigeant la totale transparence", via une information "en rayons" des magasins "et en ligne, pour chaque produit de façon transparente et sans délai".