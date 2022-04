Agriculture : pourquoi le prix de l'engrais a augmenté de 300% en un an ?

Avec la hausse du prix du gaz, les fabricants d'engrais azotés français peinent à suivre. Car pour fabriquer ce fertilisant, il faut de l'ammoniaque obtenu à partir de gaz. Le coût du gaz ayant fortement augmenté en un an, les fournisseurs d'engrais les vendent alors plus cher aux agriculteurs. D'où une multiplication par quatre du prix des engrais azotés.

Face à la peur que les prix ne s'envolent encore, nombre d'agriculteurs ont déjà fait des stocks pour 2022. Mais que faire si la guerre en Ukraine se prolonge ? Les perspectives en 2023 sont floues pour les agriculteurs. Un manque d'engrais pourrait vite faire chuter leurs rendements agricoles. Conséquence : les prix des produits alimentaires et de consommation risquent d'augmenter. "On risque d’avoir une production largement inférieure en termes de qualité qui va pénaliser les meuniers, et qui va alors pénaliser la fabrication de baguette pour le consommateur ", explique Alexis Patria, agriculteur dans l'Oise interrogé par TF1.