Guinness des records : des Français ont osé la pizza 834 fromages

Le 25 septembre 2021, à l'occasion du Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Sirha) à Lyon, le chef Julien Serri, le YouTubeur Morgan VS et l’artisan fromager François Robin ont réalisé une pizza de 834 fromages français différents. Le tout sur une base de 30,5 centimètres, une taille imposée par le Guinness Book. Chaque morceau utilisé faisait entre 2 et 3 grammes.