Häagen-Dazs : après la France, la Belgique retire à son tour des glaces de la vente

Les dix crèmes glacées retirées ont été distribuées en Belgique et au Luxembourg via les différents magasins de grande distribution, à l'instar de Carrefour, précise l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA). "Nous demandons aux consommateurs qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer et de contacter General Mills pour obtenir un remboursement", poursuit-elle.