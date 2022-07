Häagen-Dazs rappelle ses crèmes glacées vanille vendues en France

De ce fait, plusieurs formats de la marque Häagen-Dazs font l'objet d'un rappel immédiat. Sont concernés : les crèmes glacées vanille en format 460 ml et 650 ml, en petits pots de 95 ml, et celles vendues par boîtes de quatre dans la gamme Vanilla Collection, dont la date de durabilité minimale se situe entre le mercredi 6 juillet 2022 et le 21 mai 2023. De nombreux distributeurs sont donc concernés par ce rappel de produit : Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Franprix, Intermarché, Leclerc, Monoprix, mais aussi toutes les boutiques Häagen-Dazs en France. Tous les détails sont d'ailleurs à retrouver sur le site officiel du gouvernement.