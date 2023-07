Hamster, souris, gerbille, chinchilla... : quel rongeur adopter ?

Le cochon d'Inde est le plus affectueux de tous les rongeurs. Une fois habitué au contact avec ses maîtres, il adore se faire caresser et papouiller. De plus, sa durée de vie assez longue (4 à 8 ans selon les individus) en fait le compagnon idéal de l'enfance. Plutôt calme, le cochon d'Inde est un animal diurne, donc il ne réveillera pas toute la maisonnée pendant la nuit. Enfin, outre l'attention de son jeune maître, il a besoin d'entretien s'il a les poils longs et d'une cage douillette.

Comme lui, la gerbille est capable d'affection et convient très bien aux enfants. Facile à manipuler quand on l'y habitue, elle sait aussi être amusante, car c'est une vraie acrobate ! Néanmoins, elle a une longévité plus réduite (2 à 4 ans seulement) et dépérit si elle vit seule. N'hésitez donc pas à adopter plusieurs femelles qui joueront et se blottiront ensemble. Elles sauront s'adapter à votre rythme de vie et n'émettent pas d'odeur désagréable, ce qui est pratique pour l'élever en intérieur.

Malgré sa triste réputation bien peu méritée, le rat est aussi un compagnon très attachant. Extrêmement intelligent, il promet beaucoup d'interactions avec ses maîtres de tous âges. Il est capable d'apprendre des tours et de rester sagement perché sur l'épaule. Cependant, le rat domestique a une durée de vie courte qui ne dépasse pas 3 ans.