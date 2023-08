Hausse de 18% en un an : les tarifs des ordinateurs portables neufs bondissent

En pleine chute de la demande, les prix flambent. Selon le magazine 60 Millions de consommateurs, les prix des ordinateurs portables neufs ont bondi entre août 2022 et août 2023. Après avoir analysé 1825 références, le magazine spécialisé chiffre cette hausse sur un an à 18%. Pourtant, dans le même temps, les marques aux modèles les plus onéreux restent les plus choisis par les consommateurs.

Selon l'analyse de 60 Millions, un ordinateur portable neuf coûte en moyenne 1550 euros en août 2023, contre 1314 euros un an plus tôt. Une évolution qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs dont certains sont plus évidents que d'autres.

En premier lieu, il y a eu une hausse des prix des composants utilisés lors de la fabrication. En effet, depuis la crise sanitaire du Covid-19, le monde s'est retrouvé face à une pénurie de semi-conducteurs. Et ce, alors que la demande de ces composants avait chuté lors des confinements. Par ailleurs, depuis 2022, la différence entre l'euro et le dollar est bien moins favorable aux Européens. En 2022, la monnaie unique a même, un temps, chuté en dessous de la parité. Enfin, il ne faut pas oublier qu'après le déclenchement de la guerre en Ukraine, les coûts d'exploitations de lignes de production industrielles ont grimpé en flèche en raison de l'explosion des prix de l'énergie.