Hausse des prix alimentaires : comment les Français modifient leurs habitudes d'achat

À la recherche des prix les plus bas, les consommateurs n'hésitent pas à visiter plusieurs magasins pour trouver les meilleures offres. Une volatilité qui pousse les enseignes à redoubler d'ingéniosité pour fidéliser leurs clients : promos, abonnements, avantages de fidélité. Les rayons sont entièrement réorganisés, et les marques "premier prix" gagnent en importance et en visibilité. La guerre des prix ne fait que commencer : au mois d'octobre, les prix de l'alimentation ont augmenté de près de 12% et la tendance devrait perdurer.