Beurre, pâtes, confiture… ces produits alimentaires qui coûtent plus cher

En ce qui concerne les pâtes, elles coûtaient 75 centimes en octobre dernier contre 91 aujourd’hui, soit seize centimes de plus. Rien que sur le rayon épicerie, la hausse est de 2,5% en un mois seulement. Côté produits frais, les flambées les plus spectaculaires concernent le lait et le beurre. La plaquette de beurre Président coûte six centimes de plus.

Pour un steak haché, il faut désormais dépenser 21 centimes de plus. De fortes augmentations que vous avez tous remarquées. "Je dépense 30 euros de plus par semaines par rapport à avant", affirme le client d’une grande surface. Des hausses spectaculaires confirmées par les associations de consommateurs. En un an, le prix de la charcuterie a augmenté de 4%.