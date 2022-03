Hausse des prix de l'essence : ces communes qui aident leurs habitants

Comment aider les plus démunis face à la hausse incessante du carburant ? À Roche-la-Molière dans la Loire, on a trouvé une solution. Certains habitants vont pouvoir bénéficier d'un chèque carburant de 50 euros par mois. "C'est un petit geste symbolique pour dire : on est avec vous, on vous encourage. Continuez à aller travailler malgré les difficultés qu'il y a", a affirmé au JT de TF1 Éric Berlivet, maire de Roche-la-Molière, dans la video ci-dessus. Un petit coup de pouce bien accueilli par la population de cette commune de moins de 10 000 habitants.