Carburants : combien peut-on économiser en réduisant sa vitesse ?

Le rapport souligne aussi plus largement que les gains éventuels sur la consommation de carburant ne compensent pas le coût lié à la perte de temps à cause de trajet rallongé, qui peut par exemple peser sur le budget des professionnels qui doivent beaucoup se déplacer et devraient donc ralentir leur activité.

Il est par ailleurs possible de miser sur d'autres habitudes à portée de main pour limiter la consommation de son véhicule et alléger la facture. L'ADEME appelle par exemple à vérifier régulièrement la pression de ses pneus et plus largement le bon état de la voiture, éviter d'abuser de la climatisation et couper son moteur lorsque l'on s'arrête plus de dix secondes. Mais aussi ne pas surcharger le véhicule, car 100 kg de bagages en plus à bord entraîne une hausse de 5% de carburant consommé.