Michel-Édouard Leclerc "craint" une inflation à deux chiffres au "premier semestre 2023"

"Ce qui me laisse perplexe, c'est de voir des élus, des leaders publics, prendre le parti de l'inflation", s'étonne le patron de la première enseigne de grande distribution en France. "Il y a actuellement des députés, et c'est transcourant, qui sans doute pour aller chercher des voix rurales, dans leurs circonscriptions, présentent des propositions de lois pour qu'il y ait automaticité de hausses (des prix) de tout le secteur industriel. Et le pire, c'est que c'est signé par le syndicat des entreprises multinationales."

"On comprend que, pour les petites entreprises, on fait des efforts. Mais là, on parle de boîtes comme Nestlé, Mars, Mondelez ou United Biscuits, des boites qui ont donné des 20% de dividendes l'année dernière sur la base de hausses", déplore-t-il. "Les propositions de loi qui se revendiquent de ces voix sont portés par des députés à la fois Renaissance, LR, etc. Je me demande ce que les Nupes vont pouvoir bien accepter de cette idée selon laquelle je dois passer toutes les hausses de Nestlé et de Mars, alors qu'ils n'ont pas leur siège en France, ne paient pas leurs impôts en France et n'ont forcément des produits français."