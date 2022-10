Hausse des tarifs bancaires : quels services ont augmenté ou baissé en 2022 ?

La bonne nouvelle concerne l'abonnement à des services de banques à distance, de plus en plus recherchés par les Français, qui passe de 19 centimes à 18 centimes par an. La hausse la plus importante (+5,32 %) revient au coût d'un virement réalisé en agence. Ce dernier est facturé en moyenne 4,55 euros. Deux autres services sont également en hausse : les frais de tenue de compte (+4,33 %) et ceux de mise à disposition d'une carte de paiement à débit immédiat (+1,19 %). Au 5 janvier 2022, il fallait compter en moyenne 20,23 euros par an pour le service de tenue de compte (soit 2,5 fois plus qu'il y a dix ans). Pour une carte de paiement Visa ou Mastercard à débit immédiat, il fallait débourser 42,46 euros par an (+12 % en 10 ans).