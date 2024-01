Prix de l'électricité : attention, les "heures creuses" ne sont pas les mêmes pour tout le monde !

Le montant des factures d'électricité va augmenter à partir du 1ᵉʳ février prochain. La hausse sera en deçà de 10% pour ceux qui ont l'option "Heures creuses". Les plages horaires diffèrent d'une commune à l'autre ou si vous avez un compteur Linky. TF1info vous dit comment savoir quelles sont les périodes d'heures creuses prévues dans votre contrat.

Le ministre de l'Économie a confirmé dimanche que la facture d'électricité augmenterait au 1ᵉʳ février. "La facture d'électricité sur les tarifs heures pleines/heures creuses va augmenter de 9,8% au 1ᵉʳ février et sur les tarifs de base de 8,6%. C'est-à-dire que pour 97% des ménages français l'augmentation sera sous les 10%", a expliqué dimanche Bruno Le Maire sur le plateau du journal de 20 heures de TF1. Cela concerne près de 20 millions de ménages abonnés à l'électricité, dont 10,6 millions au tarif de base, autrement dit le tarif "bleu" d'EDF, fixe sans heures creuses.

En souscrivant à l'offre "Heures creuses", les clients bénéficient de 8 heures avec des tarifs avantageux et de 16 heures au tarif de base, par période de 24 heures. Ces intervalles correspondent aux pics et aux creux de consommation sur l’ensemble du territoire. En optant pour cette formule, vous contribuez "à la qualité, à la sûreté et à l’efficacité du système électrique national, mais également à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2050, le lissage des consommations évitant la mobilisation de moyens de production fortement émetteurs en CO2", souligne Enedis sur son site internet.

C'est quoi l'option "Heures creuses" ?

L'option "Heures creuses" se différencie ainsi de l'option "Base", pour laquelle le prix de l'électricité est toujours le même, quels que soient l'heure et le jour. L'abonnement est aussi un peu plus cher, mais il permet de faire des économies. Concrètement, vous bénéficiez d’un tarif avantageux avec un prix du kWh environ 15% moins cher pendant les heures dites creuses, pour une offre souscrite chez EDF pour une puissance de compteur de 6kVA. En revanche, vous êtes soumis à un prix du kWh HT plus élevé (+9 %) pendant les heures définies comme pleines.

Vous l'aurez compris, il est donc essentiel de connaître les différentes plages horaires. Or, on l'ignore bien souvent, mais les heures creuses ne sont pas les mêmes pour tout le monde. "Pour environ 60% des clients, elles sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit, entre 20h00 et 8h00, tandis que pour environ 40% des clients, elles sont réparties entre 12h00 et 17h00 d’une part et 20h00 et 8h00 d’autre part", indique Enedis, le fournisseur d’électricité, sur son site internet. C’est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui définit les périodes d'heures creuses.

ENEDIS

Comment connaître ses plages horaires ?

La période des heures creuses est fixée "en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution", indique Enedis. De ce fait, vous ne pouvez pas modifier votre plage horaire heures creuses. Les plages horaires dont vous bénéficiez sont communiquées à votre fournisseur d’électricité. Elles apparaissent donc sur votre contrat d’électricité (disponible dans votre espace client) et sur vos factures d’énergie. Si vous êtes équipé d’un compteur dit intelligent Linky, les plages horaires ont été définies de manière aléatoire sur l’un des créneaux proposés dans votre commune.

Pour tirer un maximum de bénéfices de cette option, il faut d'abord repérer les appareils énergivores à votre domicile. Pour cela, Enedis recommande d'utiliser sa solution de "Suivi de consommation". Pour le reste, c'est du bon sens. Si votre plage horaire Heures creuses est la nuit, prenez l’habitude de remplir votre lave-linge le soir et de le programmer de telle sorte qu’il ait le temps d’effectuer un cycle complet avant le retour des Heures pleines. Si vous disposez d'une plage d'Heures creuses entre 12h et 13h, profitez-en pour la cuisson d'un rôti, passer l'aspirateur, repasser votre linge ou recharger votre téléphone.