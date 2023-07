Hausse du prix de l'électricité, Livret A, fin du ticket de caisse… Ce qui change au 1er août

À partir de ce mardi, les tickets de caisse et les reçus de carte bancaire ne seront plus systématiquement imprimés dans les magasins. Certaines enseignes proposeront son envoi par mail ou par SMS à leurs clients La mesure était dans les tuyaux depuis plus de deux ans, mais son application a été repoussée à plusieurs reprises. Elle entre finalement en vigueur ce 1er août. Les produits électroménagers sous garantie feront cependant exception. Ils seront également imprimés par certains commerçants, à l'instar des coiffeurs, des hôtels ou encore des garagistes, pour qui ils restent obligatoires. Trente milliards de tickets sont imprimés chaque année. Ils représentent 25 millions d'arbres coupés par an dans le monde.