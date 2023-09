Prix du carburant : l'essence et le gazole augmentent encore

La hausse est réduite, mais réelle. Les prix à la pompe ont continué d'augmenter la semaine dernière, selon les statistiques hebdomadaires du ministère de la Transition écologique, publiées ce lundi 25 septembre. Le sans plomb 95 (+0,5 centime) et le gazole (+1,2 centime) atteignent en moyenne tous deux plus d'1,94 euro le litre, un pic sur ces derniers mois. Le SP95 (1,9443 euro) bat son record de l'année, établi la semaine précédente, et le gazole (1,9410 euro) est tout proche de son record de 2023 atteint fin janvier.