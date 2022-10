Inflation : quels produits ont le plus augmenté, et comment les Français font-ils face ?

Sur l'alimentation, l'inflation s'est même accélérée sur un an, passant de 7,9% à 9,9% en septembre, selon l'Insee. Or il s'agit du poste de dépense le plus important pour les ménages, représentant 11% de leur budget. L'impact est d'autant plus important que cette hausse touche des produits particulièrement appréciés des ménages français (pâtes, pain, etc.).

La viande par exemple, sur un an, augmente de 11%, voir de 30% s'il s'agit de viande surgelée. Le prix des légumes frais augmente de 17,7%, les pâtes de 20%, le pain et les céréales en général voient leur prix augmenter en moyenne de 9,9% en septembre sur un an. Les produits d'hygiène-beauté ne sont pas épargnés par cette hausse puisque selon UFC-Que Choisir, la hausse sur un an est de 11%. La hausse des prix des produits laitiers s'établie, elle, à 16%.