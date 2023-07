Ces animaux sont vos alliés au jardin !

Non seulement, elles délimitent les espaces verts, ils jouent le rôle de brise-vue et brise-vent, mais les haies offrent aussi un refuge pour les oiseaux et certains mammifères. Ils viennent s'y nourrir, s'y mettre au chaud (ou au frais) et élisent domicile dans les arbustes lors des périodes de nidification et de reproduction. N'hésitez pas à planter des variétés réputées pour attirer la faune comme le houx, le sureau noir, ou encore l'aubépine. Cette dernière espèce est un aimant à oiseaux, mais aussi à insectes utiles au jardin. Le buddleia de David est surnommé l'arbre à papillons, mais il attire aussi les oiseaux et de nombreux autres insectes pollinisateurs. Vous allez aimer sa silhouette et ses fleurs en forme de grappe. Tout comme la faune qui viendra s'y régaler.