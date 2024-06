À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 15 000 athlètes sont attendus dans la capitale cet été. Ils trouveront notamment à leur menu HiPRO+ un produit hyper-protéiné élaboré avec deux athlètes et dédié aux sportifs, conçu par Danone — Partenaire Officiel de Paris 2024. Une innovation au service de la performance.

Ni les prédispositions naturelles d’un athlète, ni la chance ne sont des facteurs suffisants pour lui permettre de triompher à coup sûr lors d’une épreuve : la préparation, inlassable et exigeante, constitue le véritable secret de sa réussite. Aux temps antiques déjà, on vantait par exemple chez les Romains les bienfaits d'"un esprit sain dans un corps sain" ; le concept a été "redécouvert" et adapté à notre époque, où des coaches mentaux aident les sportifs de haut niveau à balayer les obstacles psychologiques.

Côté physique, les entraînements ne garantissent pas à eux seuls l’amélioration de leurs résultats. On sait ainsi depuis Hippocrate l’importance d’une bonne alimentation (alliée à une pratique sportive à tout âge) dans l’équilibre général de l’organisme. Celle-ci s’avère cruciale pour les athlètes qui doivent adapter leurs besoins nutritionnels à leurs exigences de performances — a fortiori lorsqu’ils préparent une échéance telle que les Jeux Olympiques ou Paralympiques.

C’est dans cette optique, et à l’occasion de son Partenariat Officiel avec Paris 2024, que Danone a imaginé une innovation spécifiquement dédiée aux sportifs pour sa marque de produits riches en protéines HiPRO : la gamme HiPRO+. Conçue par les chercheurs de chez Danone en collaboration avec des figures emblématiques du sport tricolore (Pauline Ferrand-Prévot et Sasha Zhoya) afin de mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins nutritionnels. Une grande première !

Athlètes & ambassadeurs

Cette élaboration est le fruit de l’investissement des équipes Danone aux côtés de la cycliste Pauline Ferrand-Prévot, au palmarès impressionnant (15 fois Championne du monde de vélo de route, VTT et Cross), ainsi qu’à celui de Sasha Zhoya (Champion du monde junior et détenteur du record du monde junior dans l’épreuve de 110m haies). Au cours de ces derniers mois d’entraînements, ils peuvent désormais compter sur HiPRO+ à boire, un produit hyper-protéiné contenant 25g par bouteille de 300g (et 0 % de matières grasses). Sa recette riche en protéines favorise la prise de masse musculaire tandis que la vitamine B9 va participer à la réduction de fatigue après l’effort.

Pauline et Sasha sont par ailleurs membres du collectif de huit athlètes ambassadeurs Danone pour Paris 2024, chargés de rappeler les vertus d’un mode de vie plus sain, intégrant bonnes pratiques sportives… ainsi que l'adoption de comportements alimentaires variés et équilibrés. C’est tout de même stimulant d’avoir des champions comme supporters de nos objectifs au quotidien !

« HiPRO est riche en protéines. Les protéines contribuent au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire. HiPRO à boire est riche en vitamine B9. La vitamine B9 contribue à réduire la fatigue.

« Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr »

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.