Huile de tournesol : faut-il craindre une pénurie dans les supermarchés ?

"En France, aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie pour la consommation courante et il n'y en aura pas jusqu'à l'été", assure enfin Michel-Édouard Leclerc. Le problème de pénurie pourrait donc se poser d'ici quelques mois. "On sait très bien que d’ici six mois, il n’y aura plus rien. Le problème en Ukraine, c’est qu’à cette période de l’année, on devrait semer les plantes pour pouvoir récolter le tournesol et aujourd’hui, ça ne se fait pas donc il va y avoir des conséquences importantes dans les mois futurs", commente de son côté Christophe Tripodi, grossiste en produits alimentaires et directeur de Cash Alimentaire Sud-Est.

Fin mars, le ministre ukrainien de l'Agriculture avait estimé que l'invasion russe risquait de diviser par deux la prochaine récolte de céréales. Les Ukrainiens "vont semer partout où c'est possible" mais seulement "50% à 75% des territoires" vont pouvoir être exploités, soulignait Mykola Solsky, qui indiquait en outre que nombre d'agriculteurs avaient "rejoint l'armée ou la défense territoriale", créant une pénurie de main d’œuvre. Les semis ont bien commencé en Ukraine, mais si les volumes de tournesol ne sont pas au rendez-vous, "cela posera problème pour l'huile de tournesol et pour l'industrie agro-alimentaire", reconnaît Thierry Desouches. Même s'ils sèment, il faudra en outre sortir la marchandise d'un pays aujourd'hui coupé des routes commerciales, du fait notamment de l’arrêt du trafic maritime. "D’ici quinze jours environ, les réserves de tournesol seront épuisées en Europe, préviennent industriels et autorités", expliquait de son côté l’ONG Foodwatch, le 1er avril dernier.