Huiles d'olive : les moins polluées ne sont pas forcément bio, ni chères

Toujours d'après ses analyses, l'association estime que la moitié du panel ne devrait pas afficher la mention "vierge extra", en raison de "défauts sensoriels". Plus en détail, le magazine estime que cette étude est la preuve qu’une partie des fabricants "ne peut pas assurer la qualité vierge extra de leurs huiles de bout en bout" et ce en dépit du fait que les consommateurs, eux, payent de plus en plus cher leur bouteille.

Une bonne nouvelle ressort toutefois de ce comparatif : toutes les références scrutées contiennent bel et bien de l’huile d’olive. En d'autres termes, aucun mélange frauduleux n’a été détecté, ce qui arrive malheureusement parfois.