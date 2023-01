Huîtres contaminées : nouveau rappel massif dans toute la France en raison du Norovirus

C'est le site Rappel Conso qui diffuse l'alerte. Des huîtres commercialisées depuis le 15 décembre pourraient avoir été contaminées par le Norovirus sur leur site de production, l'étang de Thau (Hérault). Les personnes qui en ont déjà consommé, et qui éprouveraient des symptômes voisins comme vomissements, diarrhées, et parfois fièvre modérée, doivent consulter un médecin. Le délai maximal d'incubation, et donc d'apparition des symptômes, est de 48 heures.

Si vous craignez en avoir consommé le 25 ou le 31 décembre, vous êtes donc vraisemblablement déjà tiré d'affaire. Les personnes qui ont acheté ces huîtres sont invitées à les rapporter au point de vente, où elles seront remboursées.