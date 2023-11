Humidité dans la maison ? Ces plantes peuvent vous aider !

Votre logement souffre d'humidité et vous cherchez une solution naturelle ? Les plantes peuvent être une solution pour vous aider à l'éliminer. Voici cinq variétés à installer dans les pièces les plus humides de votre maison.

Certaines plantes ont besoin d'un environnement humide pour s'épanouir. Par la même occasion, ces championnes peuvent vous aider à réguler le taux d'humidité dans votre logement. Elles vont apporter une touche décorative à vos pièces tout en régulant l'hygrométrie ambiante. De quoi faire une pierre deux coups. On vous dit tout.

La fougère de Boston

La néphrolépis fait non seulement partie des plantes qui captent l'humidité dans l'air, mais elle a aussi des vertus dépolluantes. Cette plante tropicale est facilement reconnaissable, elle possède des longues feuilles ondulées et retombantes et se plaît en hauteur. Pour lui rappeler son environnement naturel, n'hésitez pas à la placer dans une pièce humide, comme la salle de bain. Il est important de penser à l'arroser régulièrement, car l'humidité de l'air ambiant n'est pas suffisant pour elle.

La plante araignée

Appelée également chlorophytum comosum, cette plante possède des racines capables de stocker une grande quantité d'eau. Très décorative, elle séduit par ses longues feuilles vertes longilignes retombantes bordées de blanc. Facile à vivre, elle nécessite très peu d'entretien. La plante araignée peut être suspendue ou placée en hauteur pour capter l'eau dans l'air ambiant et lutter contre l'humidité.

Le lierre grimpant

Cette jolie plante aux petites feuilles vertes peut apporter une belle touche décorative à une pièce. Si on la rencontre surtout en extérieur, elle trouve aussi sa place dans la maison. Pour lutter contre l'humidité, vous pouvez vous tourner vers les lierres d'intérieurs. Buttercup, luzzi, perkeo... Vous avez l'embarras du choix parmi les variétés. Le lierre absorbe l'humidité, mais il peut aussi vous aider à éliminer les moisissures. On la place en hauteur dans un pot suspendu. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à l'associer à d'autres plantes. On n'oublie pas que le lierre est une plante gourmande en eau, sa terre doit toujours rester humide et elle préfère les expositions peu ensoleillées.

Les cactus

S'ils survivent dans les zones les plus arides, c'est parce qu'ils ont la capacité de capter l'eau présente dans l'atmosphère. Les cactus sont parfaits pour absorber l'humidité naturelle dans une pièce et ils vous aident à réguler l'hygrométrie ambiante. À l'intérieur, on les place dans un lieu bien exposé à la lumière, mais protégé des rayons du soleil direct (surtout, s'ils sont disposés derrière une fenêtre).

Les orchidées

Ces plantes élégantes à l'allure distinguée sont capables de capter l'humidité dans une pièce et tout en la décorant de manière sophistiquée. Plus l'air est humide, plus l'orchidée se plaira. En effet, cette plante préfère ce type d'environnement pour se développer. Ces racines absorbent l'eau dans l'air. N'hésitez pas à la placer dans une salle de bain ou dans une cuisine. Elle apporte une touche bucolique à la pièce et vous aide à réguler l’hygrométrie ambiante.