Idée cadeau : la pochette surprise au pied du sapin

Certaines marques apportent au contraire une attention particulière à la qualité. Pauline Devie propose des boîtes entre 30 et 40 euros avec des produits régionaux seulement. Et ça marche ! Les ventes sont doublées en ce moment. Même engouement dans cette librairie. Ici, on trouve des livres mystères. Juste quelques mots pour donner des indices.