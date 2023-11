Locale et beaucoup moins chère, la truite fumée prend la vague face au saumon

Une famille française sur deux servira du saumon fumé à la table des fêtes. Comme beaucoup d'autres denrées, le poisson va coûter plus cher cette année. Mais il existe des alternatives toutes aussi savoureuses et françaises, qui plus est !

À l'approche de Noël, le rayon poissonnerie va s'agrandir chaque semaine. L'une des stars sera incontestablement le saumon fumé, plus cher en cette année 2023. Pas de quoi inquiéter les clients, prêts à dépenser plus pour avoir ce produit incontournable sur leur table.

Les salariés s'activent à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Ils vont produire 400 tonnes de saumon à l'approche de Noël. Le poisson est gardé sur les lieux précieusement, il provient principalement de Norvège. Un produit convoité, coté en bourse, que le fabricant a acheté 20% plus cher. Dans l'usine, les salaires sont aussi revalorisés cette année. La main-d'œuvre coûte donc 4% de plus. Quant aux emballages, leur prix a grimpé de 30% en un an.

Les prix ont déjà bondi de 9%

Le coût de transport est en hausse lui aussi, à 8%. Mais dès l'année prochaine, la facture d'électricité sera multipliée par trois. Toutes ces hausses sont bien visibles pour le consommateur. Une plaquette de 4 tranches coûte dans cette entreprise 6,90 euros, au lieu de 5,50 euros l'année dernière.

Dans certaines grandes surfaces, les prix ont déjà bondi de 9% en moyenne. Alors pour ne pas faire fuir les clients, l'enseigne multiplie les coups marketing.

Face à l'envolée des prix, un autre poisson connait un succès grandissant : la truite. Plusieurs producteurs s'attendent à une augmentation des ventes cette année pour ce poisson d'eau douce. "Au début, il y a 27 ans, on faisait très peu de truite fumée, par exemple. Aujourd'hui, il y a une grosse demande", explique un pisciculteur du Pas-de-Calais. Contrairement aux saumons élevés à plus de 2000 kilomètres de là, le pisciculteur travaille localement. Il évite les transports en vendant à cinq minutes de ses bassins.

Résultat, il limite les effets de l'inflation et reste très compétitif. "Aujourd'hui, une plaquette de six tranches revient à six euros. Le tranchage est mince, avec salage à sec et fumaison de quinze heures, c'est inégalable", explique Louis-André Rohart, pisciculteur. Presque moitié moins que le saumon fumé. La truite occupe une place de plus en plus importante dans les rayons des magasins.