IGP, AOP, Label Rouge... Quels labels permettent de garantir des produits 100% français ?

Face à la crise agricole, les Français sont appelés à consommer davantage d'aliments produits dans leur pays, pour aider les professionnels du secteur. Pourtant, il n'est pas toujours facile de choisir les produits les plus vertueux pour l'agriculture de la France. TF1info fait le point sur la multitude de labels qui existent dans les supermarchés.

C'est l'un des enjeux de la crise actuelle chez les agriculteurs. Dans les supermarchés, les Français consomment de plus en plus d'aliments importés, souvent moins chers que leurs équivalents tricolores. Des comportements de consommation qui pénalisent les exploitants, lesquels appellent leurs concitoyens à revenir à une alimentation plus proche de chez eux. Mais une fois dans les rayons, comment être sûr que le fromage, le kiwi ou le steak que l'on s'apprête à acheter est bien issu d'une exploitation française ? Des labels comme le Label Rouge, l'AOP ou encore Bio Cohérence entendent vous guider dans votre choix. Mais tous ne se valent pas.

Les labels officiels

Pour protéger le savoir-faire français et assurer aux consommateurs la qualité et l'origine des produits, le gouvernement a sept labels : l'indication géographique protégée (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), l'appellation d'origine protégée (AOP), l'Agriculture Biologique française (AB), l'agriculture biologique européenne (Eurofeuille), l'appellation d'origine contrôlée (AOC) et le Label Rouge. Mais là encore, tous ne se valent pas.

L'AOP est présent pour les produits dont toutes les étapes de fabrication (de la production à la transformation en passant par l'élaboration), sont réalisées dans une même zone géographique. Il s'agit d'un label européen et du label le plus contraignant pour les fabricants. Un produit français portant le sigle AOP sera composé à 100% de produits tricolores.

L'AOC est similaire au label précédent. Les produits qui l'affichent répondent aux mêmes critères que l'AOP mais l'appellation est purement française.

L'IGP désigne un produit dont au moins une étape de fabrication, la production, la transformation ou l'élaboration, est réalisée dans une zone géographique définie. Il ne certifie cependant pas une origine 100% française, et les produits utilisés pour le fabriquer ne sont pas forcément issus d'exploitations de l'Hexagone.

La SPE désigne un produit qui résulte d'une recette ou d'un mode de production traditionnel. Elle indique les produits français, comme les moules de bouchot, mais aussi européens comme le Jambon Serrano. Mais ce label ne garantit pas l'origine française des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit.

Le sigle agriculture biologique, symbolisée par le signe AB pour la France et par "l'Eurofeuille" pour l'UE, garantit un mode de production et de transformation respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Le sigle européen certifie que 95% des composants du produit sont issus d'une agriculture bio. Pour le "AB" français, il apporte des garanties similaires, mais accepte la présence de traces accidentelles d'OGM.

Le Label Rouge est un label français qui désigne des produits qui, par leurs conditions de production ou de fabrication, ont un niveau de qualité supérieure par rapport aux autres produits courants semblables. Attention toutefois, ce label ne garantit pas à lui seul l'origine française d'un produit puisqu'il est ouvert aux aliments quelle que soit leur origine géographique, y compris hors de l'Union européenne.

Ministère de l'Économie

Des labels engagés

En complément de ces labels officiels, d'autres ont été mis en place par des ONG ou des collectifs pour défendre l'agriculture de proximité. L'Ademe ou encore Greenpeace, WWF et Le Basic ont publié des indicateurs sur les plus fiables qu'il est possible de trouver :

Bio équitable France est un label créé en 2020. Il certifie que les produits qui sont bien d'origine française, mais a aussi été pensé comme un "outil écologique et solidaire" pour mettre en avant les pratiques de l'agriculture biologique et de l'agroécologie ainsi que les principes du commerce équitable "pour assurer une vie digne aux différents acteurs de la filière", pointe l'étude des ONG.

Bleu-Blanc-Cœur a été classé comme "plus ou moins fiable" par les associations et ne garantit pas une origine française. Selon le cahier des charges disponible sur le site, les produits portant ce label commercialisés en France sont "à 99% produits en France" mais une importation de produits Bleu-Blanc-Cœur "est autorisée selon nos cahiers des charges si la production française est notoirement insuffisante et dans une limite haute de 30% de la production concernée".

Bio Cohérence est un label qui s'ajoute au label bio européen. Il est géré par une association et est reconnu par l'Ademe avec des garanties de soutien à l'agriculture locale en assurant une commercialisation sans intermédiaire et à une distance maximum de 80 km. Il assure également une juste rémunération des producteurs et des garanties en matière de biodiversité et de saisonnalité.

Agri-éthique France est aussi un label présent dans l'Hexagone et créé en 2013. Il assure que les aliments sont d'origine 100% tricolore. Géré par la coopérative agricole CAVA, il concerne 39 filières et promeut un commerce "équitable et Français", que ce soit pour les céréales, le lait, les légumes, les œufs, la viande, le miel ou les fruits frais.

Le label Haute valeur environnementale (HVE) est un label du ministère de l'Agriculture. Il est toutefois classé comme "peu fiable" par l'étude de Greenpeace, du WWF et Le Basic. La certification est française et n'est donc accessible qu'aux exploitations de l'Hexagone. Pour les fruits et légumes par exemple, ceux qui le portent sont issus d'une production tricolore. Cependant, "bien que portée et soutenue par le ministère de l’Agriculture, cette démarche propose des actions limitées, aucune étude ne valide d’impact positif. Sans contrôle ni critères communs, elle ne donne que peu de garanties de durabilité", pointent les ONG.

Au-delà de l'origine française des produits, de nombreux autres labels permettent également de déterminer les pays vertueux pour l'environnement, la biodiversité ou qui rémunèrent le mieux les agriculteurs. C'est le cas de l'un des mieux notés par les associations : Demeter, mais aussi Max Havelaar ou Nature & Progrès.