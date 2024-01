Immobilier : pourquoi le crédit à taux variable fait son retour ?

Le crédit à taux variable est fluctuant, ce qui veut dire que le taux d’emprunt peut être revu à la hausse ou à la baisse au cours de la période de prêt. Le recours aux crédits à taux variables est resté assez marginal en France en 2023. Un prêt immobilier à taux variable peut s’avérer très risqué pour l’acheteur.

Délaissé depuis une dizaine d’années, le crédit immobilier à taux variable fait très progressivement son retour en France. Cela découle d’un souhait de la Banque centrale européenne, formulé fin 2022. Qu’est-ce que cela change et qu’en est-il dans les faits ? On fait le point.

Qu’est-ce que le crédit à taux variable ?

Le crédit à taux variable est un prêt immobilier conclu sur la base d’un taux de marché, c’est-à-dire un taux fluctuant, qui peut donc varier à la hausse ou à la baisse. Cela signifie que le taux d’emprunt, au moment de la signature du crédit, ne sera pas le même durant toute la durée du prêt. Le taux est calculé à partir de l’indice de référence, appelé Euribor, qui fluctue selon le marché. En cela, le crédit à taux variable diffère du taux d’intérêt fixe, qui garantit, quant à lui, à l’acheteur de rembourser son prêt avec le même taux, du début à la fin de son crédit. À noter que le taux variable peut être risqué, si le taux évolue trop à la hausse. Pour cette raison, il existe un taux variable dit “capé”, qui permet de plafonner les évolutions du taux révisable et donc de contenir le risque, comme l’explique le ministère de l’Economie sur son site internet.

Le crédit à taux variable est-il vraiment de retour ?

La Banque centrale européenne a fait part, en septembre 2022, de sa volonté d’inciter davantage les banques à faire signer des prêts à taux variables, en raison d’une hausse continue des taux qui rendait les crédits immobiliers extrêmement difficiles à obtenir. La BCE y voit donc une manière de relancer le marché, en attendant que les taux repartent à la baisse. Malgré tout, le crédit à taux variable n’a fait qu’un timide retour en 2023 puisque la part de ces prêts dans la production mensuelle des crédits immobiliers n’a représenté que 0,4 à 1,5 % entre septembre 2022 et septembre 2023, selon l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, citée par Les Echos.

Le retour du crédit à taux variable est-il une bonne chose ?

Certains acheteurs qui s’étaient vus refuser l’octroi de leur crédit immobilier à taux fixe ont été satisfaits d’obtenir un prêt à taux variable. “Les gens préfèrent acheter un bien immobilier avec ce type de taux que pas du tout”, explique la courtière et secrétaire de l’Union des intermédiaires en crédit, Bérangère Dubus, à Ouest France. C’est en effet une manière de pouvoir concrétiser un projet d’achat, malgré des taux d’emprunts élevés. Mais ce type de prêt peut représenter un véritable danger pour les clients, puisqu’ils ne peuvent pas connaître à l’avance le coût total de leur crédit et peuvent se retrouver dans l’incapacité de payer si les taux flambent. Selon Michel Guillaud, président de France conso banques, “le taux variable est une source incroyable de litiges entre les consommateurs et les banques”. Et il ajoute : “Les consommateurs ressortent rarement gagnants de ces prêts. La preuve, les banques ont supprimé de leurs grilles tarifaires les offres à taux variables quand ceux-ci ont diminué.” Mieux vaut donc bien se renseigner avant de signer.